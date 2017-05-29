Портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ подвергся хакерским атакам

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Хакеры в первый день проведения Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в России пытались вывести из строя сайт онлайн-наблюдения за экзаменами. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"У нас такие атаки были - в частности, на портал smotriege.ru "Ростелекома". Они все были отбиты, никак на ход экзамена они не повлияли", - сказал Кравцов в ситуационно-информационном центре Рособрнадзора в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Руководитель ведомства подчеркнул, что "все меры информационной безопасности предусмотрены".

"И, пользуясь случаем, хочу обратиться к тем, кто эти атаки организовывает: зачем это делать? Ребята сдают экзамен, это достаточно ответственное испытание в жизни, и что кто хочет этим доказать?" - сказал Кравцов. Он предложил хакерам не пытаться дестабилизировать работу ресурсов, связанных с ЕГЭ, а самим стать общественными наблюдателями и сделать экзамен более честным и прозрачным.

Ранее в понедельник Кравцов сообщил, что утечек экзаменационных заданий Единого государственного экзамена нет, в том числе по тем экзаменам, которые проводятся в понедельник.

Основной период ЕГЭ начался в России в понедельник - первыми стартовали испытания по географии и информатике.