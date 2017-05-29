Осужденный за госизмену ученый Лапыгин подал прошение о помиловании

Ученый, отбывающий наказание в колонии, подал прошение еще в марте, но известно об этом стало только сейчас

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения 76-летний Владимир Лапыгин, осуждённый на семь лет по делу о гос измене, подал прошение о помиловании, сообщил его адвокат Василий Процык.

"В марте мой подзащитный подал прошение о помиловании. Ответа пока нет", - сказал Процык в понедельник "Интерфаксу". О подаче прошения стало известно только сейчас.

По словам адвоката, Лапыгин отбывает наказание в колонии в Тульской области.

Мосгорсуд 6 сентября приговорил ученого к семи годам лишения свободы за государственную измену (ст.275 УК РФ). Таким образом, ему было назначено наказание ниже низшего предела, предусмотренного данной статьей, санкция которой предусматривает срок от 12 до 20 лет лишения свободы.

Позднее Верховный суд РФ оставил приговор без изменений.

Лапыгин свою вину не признает.

Как сообщалось, ученый был задержан в мае 2015 года, с санкции Лефортовского суда Москвы во время расследования дела он находился под домашним арестом.

По информации источника "Интерфакса", ученому инкриминировалось сотрудничество с одной из азиатских стран.

Лапыгин много лет трудился в Федеральном государственном унитарном предприятии "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП "ЦНИИмаш"), которое является головным институтом "Роскосмоса", а также работал преподавателям в МГТУ им. Баумана. Он был начальником центра исследования аэрогазодинамики.