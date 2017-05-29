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Экс-директора Библиотеки украинской литературы попросили приговорить к пяти годам условно

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Гособвинение просит назначить бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной наказание в виде пяти лет лишения свободы условно по делу об экстремизме и растрате средств учреждения, передает корреспондент "Интерфакса" из Мещанского суда Москвы, где проходит заседание.

На предыдущем заседании защита Шариной ходатайствовала перед судом о возврате дела в прокуратуру, как по формальным основаниям, так и в связи с допущенными следствием по делу нарушениями, однако суд в этом отказал.

28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, после чего Шарина была задержана. Изначально в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По данным следствия, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

Позднее список признанных экстремистскими и запрещенных в РФ материалов, которые, по мнению следствия, распространяла Шарина, вырос почти до двух десятков изданий.

5 апреля 2016 года директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия,Шарина в 2011-2013 годах расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме, которое впоследствии было закрыто в 2013 году. Позднее ей было предъявлено обвинение еще в одном эпизоде растраты - на этот раз в крупном размере (ч.3 ст.160 УК РФ).

По версии обвинения, директор библиотеки "нарушая законодательство, организовала получение платёжных поручений с расчетного счета департамента финансов города Москвы на расчетной счёт московской коллегии адвокатов общей суммой 297 тысяч рублей", а также совершила растрату на сумму 3,2 млн рублей, устроив по документам на работу знакомых ее юриста, обеспечив их зарплатой и страховкой. Таким образом, Шарина, как считает следствие, нанесла ущерб в 3,5 млн рублей.

Она была заключена под домашний арест. В начале февраля защита Шариной обратилась в Страсбургский суд с жалобой на условия ее домашнего ареста.

Теги: Наталья Шарина
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