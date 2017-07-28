В центре Симферополя восстановлено энергоснабжение

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение центра Симферополя восстановлено через час после отключения из-за энергоаварии, передал корреспондент "Интерфакса".

В центре Симферополя возобновились работа светофоров и движение электротранспорта.

По данным Минэнерго РФ, 28 июля, по предварительной информации "Системного оператора", отключились четыре линии 220 кВ, обеспечивающие переток мощности в Крымскую энергосистему.

Авария произошла в Краснодарском крае - в результате электроэнергия не передается по энергомосту.

По данным ситуационно-аналитического центра, в пятницу на подстанции (ПС) 220 кВ "Брюховецкая" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "МЭС Юга") действием автоматической разгрузки автотрансформаторов АТ-1 и АТ-3 сформировано и реализовано управляющее воздействие ограничения нагрузки, были обесточены подстанции. Без электроснабжения оставались бытовые потребители (около 61,2 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей - 60,4 МВт.