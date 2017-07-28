Десять регионов не успеют выполнить программу расселения аварийного жилья

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ряд субъектов РФ не успевают к 1 сентября 2017 года завершить реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья, сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

"10 регионов РФ, скорее всего, не выполнят программу в срок. Среди них Тува, Амурская область в этом призналась, Карелия, большой вопрос по Забайкалью, есть вопрос по Саратовской области. К сожалению, не укладываются в срок Свердловская область, Иваново, Тверская губерния", - сказал Степашин на брифинге в Челябинске в пятницу.

По его словам, несмотря на невыполнение государственной задачи "жители этих регионов не будут брошены на произвол судьбы - по решению президента Владимира Путина срок программы будет продлен до 1 января 2019 года".

Степашин добавил, что глава государства дал поручение правительству РФ к июлю 2018 года подготовить и внести на рассмотрение в Госдуму РФ новый закон и новую программу по переселению из ветхого и аварийного жилья.

На сегодняшний день выполнено 75% из всего объема запланированной программы. Однако в новом жилье нуждаются еще порядка 1 млн человек, добавил Степашин.

Федеральная программа переселения из ветхого и аварийного жилья началась в России в 2013 году и завершается 1 сентября 2017 года. К этому сроку регионы РФ обязаны завершить строительство нового жилья, ввести его в эксплуатацию и переселить туда граждан.