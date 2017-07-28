Суд арестовал обвиняемого в осквернении собора жителя Татарстана

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Набережночелнинский городской суд в пятницу арестовал 20-летнего Антона Ушачева, который гуляя с девушкой, нанес краской оскорбительные надписи на стене местного православного храма.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу А.Ушачева до 26 сентября", - сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андроей Шептицкий.

Ранее сообщалось, что молодой человек обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), части 2 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания в местах специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний) и части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

По версии следствия, в ночь на 26 июля 2017 года Ушачев, "во время прогулки с семнадцатилетней знакомой нанес краской на здание Свято-Вознесенского собора на проспекте Чулман, надписи возбуждающие ненависть и вражду, а также выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих".