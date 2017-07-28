СПЧ попросил главу МВД разобраться с проверкой документов у чеченок в Воронеже

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ попросил прокуратуру и министра внутренних дел разобраться с проверкой паспортов уроженок Чечни в Воронеже, сообщается на сайте СПЧ.

"Совет сегодня обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться с инцидентом, связанным с проверкой паспортов уроженок Чечни, прогуливавшихся с маленьким ребенком на улице в Воронеже", - говорится в сообщении.

Ранее во ВКонтакте был размещен видеоролик, на котором молодые люди в сопровождении сотрудников полиции требуют у двух девушек с ребенком на руках предъявить паспорта, игнорируя просьбы представиться и предъявить служебные удостоверения.

В СПЧ сообщили, что во время проверки вокруг девушек собралась толпа, из которой в адрес девушек "доносились брань и шовинистические высказывания".

"Прибывших на место конфликта отца и двоюродного брата, которые потребовали объяснить причину задержания девушек, скрутили и в наручниках доставили в отделение полиции, где продержали час. После полицейские заявили, что к женщинам были претензии, поскольку они были одеты в длинные платья и платки, значит, якобы, могли совершить теракт", - отмечают в совете.

Председатель СПЧ Михаил Федотов отметил, что этот инцидент является примером того, как обыкновенный бытовой конфликт, возникший по вине сотрудников полиции, мог стать причиной межэтнической розни.

"Необходимо внимательнейшим образом проверить все обстоятельства инцидента и принять необходимые меры к тому, чтобы такие случаи не повторялись", - добавил глава Совета.

Соответствующие обращения Совет направил в прокурору Воронежской области и уполномоченному по правам человека в Воронежской области. Ход расследования СПЧ будет держать на контроле, отмечается в сообщении.

Ранее отсутствием реакции властей Воронежской области на инцидент выразил удивление глава Чечни Рамзан Кадыров. "Уверен, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребует проведения проверки законности действий и бездействия участников инцидента", - написал Кадыров в пятницу во ВКонтакте.