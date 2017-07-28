Священнослужитель угнал у храма в Самаре 4 машины и сдал их на металлолом

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Самарская полиция задержала 57-летнего священнослужителя по подозрению в краже автомобилей, припаркованных на территории храма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону в пятницу.

Задержанному инкриминируется часть 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В конце мая в полицию обратился мужчина и сообщил о пропаже автомобилей ВАЗ-21124 и ВАЗ-21101 и двух ВАЗ-21104, с 9 мая стоявших на площадке у храма на Революционной улице в Самаре.

Вскоре полиции удалось обнаружить отдельные детали пропавших машин и выйти на след подозреваемого - им оказался служитель религиозной организации, которого потерпевший по знакомству попросил присмотреть за автомобилями.

По версии следствия, вместо этого священнослужитель отвез все четыре машины на эвакуаторе в пункты приема металлолома, сдал их, а деньги потратил.

В пресс-службе силового ведомства отказались уточнить агентству, в каком храме служит задержанный.

"Могу лишь сказать, что это не православная церковь", - сказал сотрудник пресс-службы.