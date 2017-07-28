Путешественник из Индии проехал на мотоцикле от Владивостока до Москвы за 45 дней

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Индийский бизнесмен, байкер, потомок актерской династии Адитья Радж Капур проехал на мотоцикле от Владивостока до Москвы за 45 дней.

Как сообщил Капур журналистам в пятницу, он решил совершить кругосветное путешествие, которое началось с поездки по России. Затем он отправится в Латвию, оттуда в Лондон, затем полетит в США.

"Мне очень понравилась ваша природа - это то, что в первую очередь понравится туристам из Индии, мы ищем этого. Столько воды - Амур, Байкал... Нигде вы не найдете ничего похожего на Байкал. В России много Европы, но в Европе нет России", - рассказал путешественник.

Он также отметил, что для облегчения путешествий по России для индийских туристов было бы верно упростить получение виз. Кроме того, по его словам, необходимо дополнить меню в точках питания и указатели надписями на английском. Одной из сложностей путешественник также назвал невозможность оплаты банковскими картами в большинстве торговых точек по маршруту его следования.

"Индийские туристы любят природу и вкусную еду. В России я каждый день ел борщ, хозяйка одного дома, где я остановился, даже научила меня его готовить. В Сибири меня угощали кедровыми орехами. В вашей стране я впервые ел землянику прямо в поле", - рассказал турист.

В дороге Капур снимает фильм о своем путешествии, который будет монтировать после возвращения в Индию.

"У меня не было никаких стереотипов о России - я всегда интересовался историей вашей страны и ничего не боялся. Здесь люди, которые не понимают, что я говорю, тем не менее, всегда давали мне именно то, что было нужно. Это самое запоминающееся, это и называется человечностью", - отметил путешественник.