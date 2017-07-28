Постпред РФ при ООН назвал отношения России и США "каким-то дном"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Отношения между Россией и США на сегодняшний день находятся на более низком уровне, чем во времена холодной войны, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Об этом неоднократно говорилось, что таких отношений с Соединенными Штатами, какие у нас существуют сейчас, не было, наверное, даже в годы холодной войны", - сказал Небензя журналистам в ООН в пятницу, отвечая на просьбу охарактеризовать текущий уровень отношений России с США.

"Я не знаю, где тот "плинтус", ниже которого мы не можем упасть, мы просто находимся на каком-то дне", - добавил российский постпред.