В Коми возбуждено дело в связи с ожогами от борщевика у воспитанников интерната

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Республике Коми воспитанники интерната получили ожоги при уборке ядовитого растения борщевика, возбуждено уголовное дело, сообщили официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Коми по результатам доследственной проверки по факту получения подростками ожогов в результате уборки ядовитого растения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщили, что воспитанникам в Пажгинской школе-интернате в Республике Коми во время проведения "трудового десанта" было дано задание - убрать ядовитое растение. Специальной одеждой и перчатками детей не обеспечили, в результате чего несколько подростков получили ожоги рук и ног.

Доследственная проверка по данному факту проходила под контролем центрального аппарата СК России.

Расследование уголовного дела продолжается, отметили в комитете.