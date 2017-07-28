Главные новости
В РоссииМИД РФ расценил инцидент с самолетом Рогозина как провокациюВ РоссииЛавров объяснил решение сократить число американских дипломатов в РФВ России"Крымэнерго" назвало причиной отключения света автоматику на Таманском полуострове
В России

В Коми возбуждено дело в связи с ожогами от борщевика у воспитанников интерната

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Республике Коми воспитанники интерната получили ожоги при уборке ядовитого растения борщевика, возбуждено уголовное дело, сообщили официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Коми по результатам доследственной проверки по факту получения подростками ожогов в результате уборки ядовитого растения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщили, что воспитанникам в Пажгинской школе-интернате в Республике Коми во время проведения "трудового десанта" было дано задание - убрать ядовитое растение. Специальной одеждой и перчатками детей не обеспечили, в результате чего несколько подростков получили ожоги рук и ног.

Доследственная проверка по данному факту проходила под контролем центрального аппарата СК России.

Расследование уголовного дела продолжается, отметили в комитете.

Теги: Коми
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Кадыров и воронежский губернатор обсудили инцидент с двумя чеченками в ВоронежеКадыров и воронежский губернатор обсудили инцидент с двумя чеченками в Воронеже
Следственный комитет начал расследование в связи с инцидентомПодробнее
"Крымэнерго" назвало причиной отключения электричества автоматику на Таманском полуострове"Крымэнерго" назвало причиной отключения электричества автоматику на Таманском полуострове
Краснодарские власти заявили, что причина в филиале "ОГК-2" - Ставропольской ГРЭС, но энергокомпания и власти Ставрополья опровергли свою причастностьПодробнее
МИД РФ расценил инцидент с самолетом Рогозина как сознательную провокациюМИД РФ расценил инцидент с самолетом Рогозина как сознательную провокацию
Москва призывает Бухарест провести тщательное расследование и представить соответствующие объясненияПодробнее
Лавров объяснил Тиллерсону решение сократить число американских дипломатов в РФЛавров объяснил Тиллерсону решение сократить число американских дипломатов в РФ
Глава российского МИДа указал Вашингтону на его враждебные шагиПодробнее
Электроэнергию в Крыму и на Кубани отключила автоматика на Ставропольской ГРЭСЭлектроэнергию в Крыму и на Кубани отключила автоматика на Ставропольской ГРЭС
Об этом заявил губернатор Краснодарского краяПодробнее
ФСК сообщила о включении всех снабжающих Крым линий электропередачиФСК сообщила о включении всех снабжающих Крым линий электропередачи
В пятницу днем из-за срабатывания противоаварийной автоматики в Краснодарском крае без света остались несколько крупных городов в КрымуПодробнее
Из-за аварии прекращена подача электроэнергии в КрымИз-за аварии прекращена подача электроэнергии в Крым
В результате в центре Симферополя не работают светофоры и электротранспортПодробнее
Россию в рамках контрмер покинут сотни американских дипломатовРоссию в рамках контрмер покинут сотни американских дипломатов
В пятницу МИД РФ объявил о введении ответных мер в отношении США, после одобрения новых санкции против Москвы СенатомПодробнее
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в ПетербургеФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге
По версии ведомства, они готовили теракты на железнодорожном транспортеПодробнее
Адвокат Учителя попросил МВД возбудить дело о баннерах футбольных фанатов против "Матильды"Адвокат Учителя попросил МВД возбудить дело о баннерах футбольных фанатов против "Матильды"
Он также считает, что необходимо провести проверку в отношении похвалившей эти лозунги Натальи Поклонской, бездействовавшей полиции и футбольных чиновниковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 июля7 фото
28 июля
Фотохроника 28 июля
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Репетиция парада ВМФ в Петербурге7 фото
28 июля
Репетиция парада ВМФ в Петербурге
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМИД РФ расценил инцидент с самолетом Рогозина как провокациюВ РоссииЛавров объяснил решение сократить число американских дипломатов в РФВ России"Крымэнерго" назвало причиной отключения света автоматику на Таманском полуостровеЭкономикаЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Югра"В миреМИД РФ ввел ответные меры в отношении СШАВ РоссииФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

США перебросят в Южную Корею стратегически важные системы вооружений

Речь может идти, в частности, об авианосцах Подробнее

Госдеп США указал на ответственность РФ и КНР за северокорейскую угрозу

Вашингтон призывает усиливать санкции ООН против Пхеньяна Подробнее

СМИ узнали о готовности Трампа подписать закон о новых санкциях против РФ

Трамп пообещал защитить США от северокорейской угрозы

Американский президент назвал "дерзким" пуск северокорейской ракеты Подробнее

Ким Чен Ын заявил о возможности ракет КНДР ударить по материковой части США

Ким Чен Ын заявил о возможности ракет КНДР ударить по материковой части СШАПо данным Северной Кореи, ракета пролетела почти тысячу километров во время испытания, военные США и Южной Кореи дают похожую оценку Подробнее

Экипаж "Союза МС-05" после стыковки перешел на борт Международной космической станции

Радиационный фон в Приморье остался в пределах нормы после пуска ракеты КНДР

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи