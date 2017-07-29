Правительство России ограничило ввоз в страну озоноразрушающих веществ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничении на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ, сообщает в субботу сайт правительства РФ.

"Введено временное количественное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ в Российскую Федерацию в 2017 году. Цель принятых решений - обеспечить стабильную ситуацию на рынке озоноразрушающих веществ, производство которых в России отсутствует, не допустить роста цен на такие вещества. Эти регуляторные меры способствуют сохранению озонового слоя атмосферы", - говорится в документе.

Постановление Минприроды России и предусматривает, что при распределении допустимых для ввоза в Россию в 2017 году объёмов озоноразрушающих веществ (ОРВ) 60% будет распределено между заявителями, которые ввозили озоноразрушающие вещества в 2016 году, 35% объёма ОРВ - между заявителями, не ввозившими озоноразрушающие вещества в 2016 году, а 5% объёма ОРВ - между заявителями, подавшими в 2016 году заявления, но не ввозившими такие вещества.

"Цель принятых решений - обеспечить стабильную ситуацию на рынке озоноразрушающих веществ, производство которых в России отсутствует, не допустить роста цен на такие вещества", - говорится в документе на сайте правительства РФ.