Спасен четвертый моряк с затонувшего в Черном море сухогруза

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - На поверхность из воды поднят живым еще один моряк с затонувшего у берегов Крыма сухогруза, сообщил "Интерфаксу" источник в службах морского поиска и спасения.

"Спасено четыре моряка. Еще пятерых ищут", - сказал он

По данным онлайн-сервисов морского поиска и навигации, судно Anda, потерпевшее крушение, следовало в Грецию. Маршрут сухогруза пролегал из Румынии, где оно взяло на борт карго через Керчь в Грецию.

Ранее сообщалось, что сухогруз под флагом Того перевернулся в нейтральных водах Черного моря неподалеку от Ялты. Предварительно причиной крушения судна стали сложные метеоусловия.

"Экипаж судна предварительно не справился с управлением в сложных метеоусловиях, в районе крушения ураганный ветер и ливень", - сказал источник "Интерфакса".

Он сообщил, что экипаж сухогруза состоял из трех граждан Индии и шести граждан Сирии.