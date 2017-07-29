Главные новости
В миреВ Ростуризме уточнили количество пострадавших россиян при пожаре в КемереВ миреВ Черном море неподалеку от Ялты перевернулся сухогрузВ миреСаакашвили собрался обжаловать в суде лишение его гражданства Украины
В России

Шойгу открыл Армейские международные игры - 2017

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу третьи Армейские международные игры - 2017.

"С каждым годом Армейские международные игры вызывают все больший интерес в стране и за рубежом. Мы помним, как это начиналось. Прошло три года, и вот уже сегодня свой профессионализм продемонстрируют свыше 3,5 тыс. военнослужащих из 28 государств", - сказал он на торжественной церемонии открытия Игр в Парке Патриот.

Министр выразил удовлетворение ростом числа государств, проводящих Игры на своей территории. "Приятно отметить, что увеличивается количество стран, готовых принять эстафету проведения Игр на своей территории. На этот раз, помимо России, они пройдут в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае", - сказал Шойгу.

"Расширяется и список соревновательных дисциплин. Теперь участники поборются за медали в 28 конкурсах, - подчеркнул он. - Безусловно, это повысит зрелищность и состязательный дух турнира, привлечет значительное количество зрителей".

"Помните, что победа - это всегда преодоление себя, результат кропотливого труда и полной самоотдачи", - сказал министр.

Глава российского военного ведомства выразил уверенность, что участники Игр проявят целеустремленность, выдержку, силу духа и твердость характера и что они достойно выдержат все испытания и добьются поставленных целей.

Теги: Подмосковье, Сергей Шойгу
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Умер академик и правозащитник Юрий РыжовУмер академик и правозащитник Юрий Рыжов
Прощание пройдет в Сахаровском центре в МосквеПодробнее
На реке Лена в Якутии пропали пять пассажиров перевернувшейся лодкиНа реке Лена в Якутии пропали пять пассажиров перевернувшейся лодки
По предварительным данным, в ней находились судебные приставыПодробнее
Кадыров и воронежский губернатор обсудили инцидент с двумя чеченками в ВоронежеКадыров и воронежский губернатор обсудили инцидент с двумя чеченками в Воронеже
Следственный комитет начал расследование в связи с инцидентомПодробнее
"Крымэнерго" назвало причиной отключения электричества автоматику на Таманском полуострове"Крымэнерго" назвало причиной отключения электричества автоматику на Таманском полуострове
Краснодарские власти заявили, что причина в филиале "ОГК-2" - Ставропольской ГРЭС, но энергокомпания и власти Ставрополья опровергли свою причастностьПодробнее
МИД РФ расценил инцидент с самолетом Рогозина как сознательную провокациюМИД РФ расценил инцидент с самолетом Рогозина как сознательную провокацию
Москва призывает Бухарест провести тщательное расследование и представить соответствующие объясненияПодробнее
Лавров объяснил Тиллерсону решение сократить число американских дипломатов в РФЛавров объяснил Тиллерсону решение сократить число американских дипломатов в РФ
Глава российского МИДа указал Вашингтону на его враждебные шагиПодробнее
Электроэнергию в Крыму и на Кубани отключила автоматика на Ставропольской ГРЭСЭлектроэнергию в Крыму и на Кубани отключила автоматика на Ставропольской ГРЭС
Об этом заявил губернатор Краснодарского краяПодробнее
ФСК сообщила о включении всех снабжающих Крым линий электропередачиФСК сообщила о включении всех снабжающих Крым линий электропередачи
В пятницу днем из-за срабатывания противоаварийной автоматики в Краснодарском крае без света остались несколько крупных городов в КрымуПодробнее
Из-за аварии прекращена подача электроэнергии в КрымИз-за аварии прекращена подача электроэнергии в Крым
В результате в центре Симферополя не работают светофоры и электротранспортПодробнее
Россию в рамках контрмер покинут сотни американских дипломатовРоссию в рамках контрмер покинут сотни американских дипломатов
В пятницу МИД РФ объявил о введении ответных мер в отношении США, после одобрения новых санкции против Москвы СенатомПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 июля7 фото
28 июля
Фотохроника 28 июля
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Репетиция парада ВМФ в Петербурге7 фото
28 июля
Репетиция парада ВМФ в Петербурге
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Ростуризме уточнили количество пострадавших россиян при пожаре в КемереВ миреВ Черном море неподалеку от Ялты перевернулся сухогрузВ миреСаакашвили собрался обжаловать в суде лишение его гражданства УкраиныВ миреКим Чен Ын заявил о возможности ракет КНДР ударить по материковой части СШАВ РоссииКадыров и воронежский губернатор обсудили инцидент с двумя чеченками в ВоронежеВ миреДополнительные три установки ПРО THAAD разместят в Южной Корее

Феттель выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Россиянин Квят стал тринадцатым Подробнее

Путин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи Кесян и Джанджгаву

Женщины получили сроки за отправку смс в Грузию накануне грузино-осетинского конфликта Подробнее

В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве по мотивам кровной мести

Температура воздуха в Москве превысила 32 градуса

По данным синоптиков, в некоторых районах Подмосковья 29 июля зафиксировали показатели выше этой отметки Подробнее

Около 750 сотрудников загранучреждений США в России будут сокращены

Путин 30 июля в Петербурге примет главный военно-морской парад

Умер академик и правозащитник Юрий Рыжов

Умер академик и правозащитник Юрий РыжовПрощание пройдет в Сахаровском центре в Москве Подробнее

Крушение судна в Черном море привело к возбуждению уголовного дела

Митрополит Иларион призвал повысить цены на алкоголь

В Турции задержали британца по подозрению в сотрудничестве с курдами

В Кабардино-Балкарии объявили штормовое предупреждение

ЕС запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи