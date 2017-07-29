МЧС предупредило о возможном формировании смерчей над Черным морем

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие 2-6 часов, до конца дня и вечером 29 июля над Черным морем в Краснодарском крае есть опасность формирования смерчей, сообщила пресс-служба Южного регионального центра МЧС.

"Опасность формирования смерчей наблюдается на участке Бухта Инал - населенный пункт Магри в Туапсинском районе, а также на участке Анапа - Джубга", - говорится в сообщении.

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера и происшествий, связанных с повреждением причальных сооружений, морских судов, маломореходных судов.