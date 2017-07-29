Сибирские ученые синтезировали препятствующее развитию гриппа вещество

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ученые Новосибирского института органической химии им.Н.Н.Ворожцова (НИНХ) синтезировали вещество, эффективное против гриппа, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

"Соединение солоксолон метил (СМ) - полусинетическое производное глицирретовой кислоты, содержащейся в корнях солодки, - показало высокую активность против вируса гриппа А", - говорится в сообщении.

Соединение воздействует на вирус на раннем этапе, препятствуя связыванию вируса с клеткой-хозяином и проникновению внутрь нее, а также предотвращает развитие осложнений.

Опыты на мышах показали, что солоксолон метил снижает концентрацию вируса в легких инфицированных мышей, а также препятствует развитию в этом органе патологических изменений, приводящих к пневмонии. "Таким образом, полученное соединение может быть использовано в дальнейшем в качестве платформы для создания нового лекарственного препарата, обладающего комплексным действием", - отмечается в издании.