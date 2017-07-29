В Кабардино-Балкарии объявили штормовое предупреждение

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сильный дождь, град и шквалистый ветер ожидаются в Кабардино-Балкарии в ближайшие два дня, сообщила в субботу пресс-служба республиканского управления МЧС России.

"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 29 июля и сутки 30 июля на территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильный дождь, гроза, ливни с градом, шквалы до 20-25 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в предупреждении.

Есть вероятность подтопления пониженных участков, размыва берегов рек, прорыва дамб, подмыва опор мостов и ЛЭП, повреждения садов, газо-, водо-, нефтепроводов, автомобильных и железных дорог.