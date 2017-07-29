Митрополит Иларион призвал повысить цены на алкоголь

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выступил за ограничение продажи крепких спиртных напитков низкого качества и за повышение цен на них.

"Ограничительные меры важны. Думаю, что на алкогольную продукцию цены нужно повышать, потому что это не предмет первой необходимости. Человек вполне может прожить без алкоголя, по крайней мере, без крепкого алкоголя, который оказывает разрушительное воздействие на людей", - сказал он в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия-24" (ВГТРК).

Он подчеркнул, что крепкие спиртные напитки низкого качества, продаваемые по низкой цене и употребляемые в больших количествах, очень опасны для здоровья.

"Помимо того, что сам алкоголь вредит организму, ему также вредят химические добавки, которые в таких напитках присутствуют, и мы не знаем, что это за добавки. Часто о них написано мелким шрифтом, еще чаще не написано ничего, и человек не знает, что он покупает", - сказал митрополит.

Ранее замминистра здравоохранения России Дмитрий Костенников поддержал идею запретить продажу алкоголя в мелкой таре на кассах супермаркетов.

21 июля Госдума в третьем чтении приняла законопроект, ограничивающий продажу спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе посредством торговых автоматов, а Владимир Путин несколькими днями позже подписал федеральный закон об усилении ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольных и спиртосодержащей жидкостей.