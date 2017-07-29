Путин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи Кесян и Джанджгаву

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом помиловал жительницу Сочи Анник Кесян, осужденную за госизмену из-за смс-сообщений, отправленных в Грузию накануне грузино-осетинского конфликта.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Кесян Анник Ованесовну, 1959 года рождения, осужденную 17 августа 2015 года Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в тексте указа, опубликованного в субботу на официальном портал правовой информации.

Еще одним указом глава государства помиловал Марину Джанджгаву, также осужденную за госизмену в 2014 году судом в Ростове-на-Дону.

Указы вступают в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Кесян была арестована в 2014 году. В 2015 году ее осудили на восемь лет. О ее деле рассказала ранее помилованная по делу о госизмене Оксана Севастиди, также осужденная за смс в Грузию, отправленное незадолго до начала конфликта в Южной Осетии.

Как рассказал ранее "Интерфаксу" адвокат Иван Павлов, помимо Кесян и Севастиди с 2013 года еще четыре женщины были осуждены Краснодарским краевым судом за отправленные в Грузию смс. В их числе - Марина Джанджгава, которая была приговорена к 12 годам лишения свободы.

Дело Севастиди

Краснодарский краевой суд 3 марта 2016 года признал Севастиди виновной в государственной измене (статья275 УК РФ) и приговорил к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, она направила sms-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазии.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря 2016 года высказал мнение, что приговор жесткий, и в деле Севастиди необходимо разобраться. 7 марта Путин подписал указ о помиловании Севастиди. 12 марта она покинула следственный изолятор "Лефортово".