Главные новости
В миреВ Ростуризме уточнили количество пострадавших россиян при пожаре в КемереВ миреВ Черном море неподалеку от Ялты перевернулся сухогрузВ миреСаакашвили собрался обжаловать в суде лишение его гражданства Украины
В России

Путин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи Кесян и Джанджгаву

Женщины получили сроки за отправку смс в Грузию накануне грузино-осетинского конфликта

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом помиловал жительницу Сочи Анник Кесян, осужденную за госизмену из-за смс-сообщений, отправленных в Грузию накануне грузино-осетинского конфликта.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Кесян Анник Ованесовну, 1959 года рождения, осужденную 17 августа 2015 года Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в тексте указа, опубликованного в субботу на официальном портал правовой информации.

Еще одним указом глава государства помиловал Марину Джанджгаву, также осужденную за госизмену в 2014 году судом в Ростове-на-Дону.

Указы вступают в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Кесян была арестована в 2014 году. В 2015 году ее осудили на восемь лет. О ее деле рассказала ранее помилованная по делу о госизмене Оксана Севастиди, также осужденная за смс в Грузию, отправленное незадолго до начала конфликта в Южной Осетии.

Как рассказал ранее "Интерфаксу" адвокат Иван Павлов, помимо Кесян и Севастиди с 2013 года еще четыре женщины были осуждены Краснодарским краевым судом за отправленные в Грузию смс. В их числе - Марина Джанджгава, которая была приговорена к 12 годам лишения свободы.

Дело Севастиди

Краснодарский краевой суд 3 марта 2016 года признал Севастиди виновной в государственной измене (статья275 УК РФ) и приговорил к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, она направила sms-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в направлении Абхазии.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря 2016 года высказал мнение, что приговор жесткий, и в деле Севастиди необходимо разобраться. 7 марта Путин подписал указ о помиловании Севастиди. 12 марта она покинула следственный изолятор "Лефортово".

Теги: Грузия, Сочи, Владимир Путин, Анник Кесян
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Умер академик и правозащитник Юрий РыжовУмер академик и правозащитник Юрий Рыжов
Прощание пройдет в Сахаровском центре в МосквеПодробнее
На реке Лена в Якутии пропали пять пассажиров перевернувшейся лодкиНа реке Лена в Якутии пропали пять пассажиров перевернувшейся лодки
По предварительным данным, в ней находились судебные приставыПодробнее
Кадыров и воронежский губернатор обсудили инцидент с двумя чеченками в ВоронежеКадыров и воронежский губернатор обсудили инцидент с двумя чеченками в Воронеже
Следственный комитет начал расследование в связи с инцидентомПодробнее
"Крымэнерго" назвало причиной отключения электричества автоматику на Таманском полуострове"Крымэнерго" назвало причиной отключения электричества автоматику на Таманском полуострове
Краснодарские власти заявили, что причина в филиале "ОГК-2" - Ставропольской ГРЭС, но энергокомпания и власти Ставрополья опровергли свою причастностьПодробнее
МИД РФ расценил инцидент с самолетом Рогозина как сознательную провокациюМИД РФ расценил инцидент с самолетом Рогозина как сознательную провокацию
Москва призывает Бухарест провести тщательное расследование и представить соответствующие объясненияПодробнее
Лавров объяснил Тиллерсону решение сократить число американских дипломатов в РФЛавров объяснил Тиллерсону решение сократить число американских дипломатов в РФ
Глава российского МИДа указал Вашингтону на его враждебные шагиПодробнее
Электроэнергию в Крыму и на Кубани отключила автоматика на Ставропольской ГРЭСЭлектроэнергию в Крыму и на Кубани отключила автоматика на Ставропольской ГРЭС
Об этом заявил губернатор Краснодарского краяПодробнее
ФСК сообщила о включении всех снабжающих Крым линий электропередачиФСК сообщила о включении всех снабжающих Крым линий электропередачи
В пятницу днем из-за срабатывания противоаварийной автоматики в Краснодарском крае без света остались несколько крупных городов в КрымуПодробнее
Из-за аварии прекращена подача электроэнергии в КрымИз-за аварии прекращена подача электроэнергии в Крым
В результате в центре Симферополя не работают светофоры и электротранспортПодробнее
Россию в рамках контрмер покинут сотни американских дипломатовРоссию в рамках контрмер покинут сотни американских дипломатов
В пятницу МИД РФ объявил о введении ответных мер в отношении США, после одобрения новых санкции против Москвы СенатомПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 июля7 фото
28 июля
Фотохроника 28 июля
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Репетиция парада ВМФ в Петербурге7 фото
28 июля
Репетиция парада ВМФ в Петербурге
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Ростуризме уточнили количество пострадавших россиян при пожаре в КемереВ миреВ Черном море неподалеку от Ялты перевернулся сухогрузВ миреСаакашвили собрался обжаловать в суде лишение его гражданства УкраиныВ миреКим Чен Ын заявил о возможности ракет КНДР ударить по материковой части СШАВ РоссииКадыров и воронежский губернатор обсудили инцидент с двумя чеченками в ВоронежеВ миреДополнительные три установки ПРО THAAD разместят в Южной Корее

Феттель выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Россиянин Квят стал тринадцатым Подробнее

Путин помиловал осужденных за госизмену жительниц Сочи Кесян и Джанджгаву

Женщины получили сроки за отправку смс в Грузию накануне грузино-осетинского конфликта Подробнее

В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве по мотивам кровной мести

Температура воздуха в Москве превысила 32 градуса

По данным синоптиков, в некоторых районах Подмосковья 29 июля зафиксировали показатели выше этой отметки Подробнее

Около 750 сотрудников загранучреждений США в России будут сокращены

Путин 30 июля в Петербурге примет главный военно-морской парад

Умер академик и правозащитник Юрий Рыжов

Умер академик и правозащитник Юрий РыжовПрощание пройдет в Сахаровском центре в Москве Подробнее

Крушение судна в Черном море привело к возбуждению уголовного дела

Митрополит Иларион призвал повысить цены на алкоголь

В Турции задержали британца по подозрению в сотрудничестве с курдами

В Кабардино-Балкарии объявили штормовое предупреждение

ЕС запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи