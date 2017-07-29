Полиция Петербурга проверит рок-концерт на присутствие экстремистов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Петербургские полицейские прервали концерт в одном из клубов в центре города, среди которых предположительно находятся распространители экстремистских взглядов.

"От бдительных граждан в полицию поступило сообщение, что группа граждан на улице рядом клубом на Лиговском проспекте ведет себя вызывающе. На место прибыл наряд полиции для разбирательства. Было принято решение о проведении в данном заведении профилактической проверки в целях выявления возможных правонарушений или преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков", - сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по городу в субботу.

О задержаниях в полиции не сообщили.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, среди посетителей клуба на Лиговском проспекте, 289, где проходит музыкальный фестиваль, могут находиться люди, известные сотрудникам правоохранительных органов как распространители экстремистских взглядов.