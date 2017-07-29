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Полиция Петербурга проверит рок-концерт на присутствие экстремистов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Петербургские полицейские прервали концерт в одном из клубов в центре города, среди которых предположительно находятся распространители экстремистских взглядов.

"От бдительных граждан в полицию поступило сообщение, что группа граждан на улице рядом клубом на Лиговском проспекте ведет себя вызывающе. На место прибыл наряд полиции для разбирательства. Было принято решение о проведении в данном заведении профилактической проверки в целях выявления возможных правонарушений или преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков", - сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по городу в субботу.

О задержаниях в полиции не сообщили.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, среди посетителей клуба на Лиговском проспекте, 289, где проходит музыкальный фестиваль, могут находиться люди, известные сотрудникам правоохранительных органов как распространители экстремистских взглядов.

Теги: Санкт-Петербург
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