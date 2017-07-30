Пять человек погибли в ДТП на Кубани

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли, один ранен в результате столкновения двух легковых автомобилей в Красноармейском районе Краснодарского края в ночь на воскресенье, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД России.

"Около 3:00 по московскому времени на автодороге Темрюк - Краснодар - Кропоткин автомобиль ВАЗ 2107, выезжая со второстепенной дороги у поселка Водный, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем Mercedes", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате аварии на месте погибли водитель и четверо пассажиров автомобиля ВАЗ. Еще один пассажир с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии. Движение по трассе не затруднено, отмечает пресс-служба.