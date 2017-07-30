Сибирские ученые разработали лазерную методику диагностики диабета

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Исследователи из Института лазерной физики (ИЛФ, Новосибирск) разработали метод лазерной терагерцовой спектроскопии для диагностики сахарного диабета по характеристикам воды в плазме крови, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

"Развиваемый сибирскими учёными метод терагерцовой импульсной спектроскопии работает следующим образом: небольшой фемтосекундный (фемтосекунда - 10 в минус 15-й степени секунды - ИФ) лазер светит на полупроводник, который под этим воздействием начинает генерировать терагерцовое излучение, а уже его направляют на образец. Детекция происходит также на кристаллах полупроводников. Наблюдая за поведением сигнала, можно определять характеристики того или иного вещества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что методика сибирских учёных как раз построена на использовании эффекта чувствительности излучения терагерцового диапазона к воде в исследуемых образцах.

"Вода ведет себя иначе при разных заболеваниях. Например, при диабете становится высоким содержание глюкозы, изменяется белковый состав плазмы, увеличивается количество липидов. Всё это оказывает большое влияние на воду, на её организацию, и это отлично просматривается на наших спектрах терагерцового поглощения", - цитирует издание заведующую лабораторией лазерной биофизики ИЛФ Ольгу Черкасову.

К настоящему времени методика испытана на исследовании плазмы крови крыс с вызванным экспериментальным диабетом, в ближайшее время ученые рассчитывают провести исследование на плазме крови человека.

Также сообщается, что ученые разрабатывают компактный аппарат для определения глюкозы с помощью терагерцового излучения, который нужно будет просто прикладывать к коже.

"Меняется уровень глюкозы - меняется кровоток - и меняются оптические характеристики, которые мы можем регистрировать", - отмечает О.Черкасова.

Спектр частот терагерцевого излучения расположен между инфракрасным и сверхвысокочастотным диапазонами, проникает через многие материалы, кроме металлов. В отличие от рентгеновского излучения не является ионизирующим.

Природным источником терагерцевого излучения является солнце и звезды, однако до поверхности Земли оно не доходит, поглощаясь водяным паром и молекулярным кислородом.