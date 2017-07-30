Путин подписал закон о садоводческих товариществах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, сообщает в воскресенье сайт Кремля. Федеральный закон принят Госдумой 20 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года.

Законом сокращается до двух количество организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Такими формами могут быть садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество. В настоящее время предусмотрена возможность создания некоммерческих товариществ, потребительских кооперативов, некоммерческих партнерств.

Согласно закону, на огородном земельном участке граждане вправе размещать исключительно хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости.

Собственники садовых или огородных земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, вправе создать лишь одно садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество для управления имуществом общего пользования, расположенным в границах данной территории садоводства или огородничества.

Вводится понятие "садовый дом" - это здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании. Садовый дом может быть признан жилым домом, а жилой дом может быть признан садовым домом в порядке, предусмотренном правительством РФ.

Согласно закону, минимальное количество членов товарищества - 7 человек; также в законе определяются основания и порядок принятия в члены товарищества, их права и обязанности, а также основания прекращения членства; права и обязанности председателя товарищества, правления товарищества и ревизионной комиссии.

Закон устанавливает общие принципы расчета взносов в товариществах (при этом взносы должны перечисляться на расчетный счет товарищества). Кроме того, закон устанавливает цели, на которые такие взносы могут быть израсходованы. Предусмотрены виды взносов - членские и целевые.

Устанавливается, что имущество общего пользования, расположенное в границах территории садоводства или огородничества, являющееся недвижимым имуществом, созданное или приобретенное после дня вступления в силу настоящего закона, принадлежит на праве общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, пропорционально площади этих участков.

Закон предусматривает отказ от используемого в настоящее время механизма договоров, заключаемых с лицами, ведущими садоводство, огородничество и дачное хозяйство на земельных участках, расположенных в границах территории товарищества, не являющихся членами товарищества. Для этого вводится законодательно установленная обязанность таких лиц осуществлять плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества.

Также плату за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом в порядке, установленном законом для уплаты взносов членами товарищества.

Лица, не являющиеся членами товарищества, вправе знакомиться с внутренними документами товарищества и снимать с них копии, а также принимать участие в общих собраниях членов товарищества и вправе голосовать по ряду вопросам. В частности, по вопросам об определении размера и срока внесения взносов членами товарищества, а также размера и срока внесения платы, за пользование имуществом общего пользования лицами, ведущими садоводство или огородничество на территории товарищества и не являющихся его членами.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. При этом реорганизации некоммерческих организаций, ранее созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, не требуется.