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Путин подписал закон о регулировании мессенджеров

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность мессенджеров, соответствующий документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации. Документ принят Государственной Думой 21 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля.

Закон вводит понятие "мессенджер", а также прописывает обязанности для подобных сервисов. Согласно закону, сведения об абонентском номере пользователей мессенджера могут передаваться третьим лицам только с согласия пользователей мессенджера.

"Предоставление третьим лицам сведений об абонентском номере может осуществляться только с согласия пользователей мессенджера - без нашего согласия, явно выраженного в момент регистрации в мессенджере, такие данные передаваться не могут", - сказал, комментируя данный закон, глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

В законе также прописывается, что мессенджеры, принадлежащие зарегистрированным в России юридическим лицам или гражданам РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей мессенджеров самостоятельно путем определения абонентского номера пользователя мессенджера.

Таким образом, исключается необходимость заключения договора об идентификации пользователя мессенджера между организатором сервиса и оператором подвижной радиотелефонной связи. Согласно закону, доступ к ресурсу может быть ограничен только на основании судебного решения.

Мессенджер также в течение суток с момента получения соответствующего требования Роскомнадзора обязан ограничить возможность осуществления пользователем мессенджера, указанным в этом требовании, передачи сообщений, содержащих противоправную информацию, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.

Мессенджер обязан обеспечивать: конфиденциальность передаваемых электронных сообщений; техническую возможность отказа пользователей мессенджера от получения электронных сообщений от других пользователей; возможность передачи электронных сообщений по инициативе госорганов в соответствии с законодательством РФ.

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