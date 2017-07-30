В Костромской области более девяти тысяч человек остались без света из-за грозы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Массовые отключения электроэнергии произошли в Костромской области из-за непогоды, сообщает в воскресенье пресс-служба Минэнерго.

"Отключено десять высоковольтных линий и свыше 150 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались около 9 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей уточняется. К аварийно-восстановительным работам привлечена 31 бригада в составе 124 человек и 32 единиц специальной техники", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле заместителя министра энергетики Андрея Черезова.

Ранее Главное управление МЧС по Костромской области передавало предупреждение о сильных грозах и дождях.