Минобороны создало портал с архивами Первой мировой войны

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ и Федеральное архивное агентство 1 августа запустят портал о русской армии периода Первой мировой войны, сообщил замглавы военного ведомства Дмитрий Булгаков.

"1 августа 2017 г. будет запущен портал "Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов" - это совместный проект министерства обороны России и Федерального архивного агентства, осуществленный под эгидой Российского исторического общества",- сказал Булгаков в интервью газете "Красная Звезда".

По его словам, на портале будет примерно 2,5 млн. карточек, содержащих сведения о погибших, раненых, попавших в плен и пропавших без вести военнослужащих русской армии.

"К 100-летию окончания Первой мировой войны планируется открыть доступ ко всей картотеке, которая включает в себя более девяти миллионов карточек",- сказал Булгаков.