Лодка с судебными приставами потерпела крушение в одном из самых опасных мест Якутии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Предполагаемое опрокидывания моторной лодки с пассажирами в Якутии произошло на слиянии двух рек, где практически всегда есть шторм, сообщает в понедельник пресс-служба ГКУ "Служба спасения Якутии".

"Место, где произошла трагедия, - это слияние рек Лена и Алдан, оно славится своей ветреной погодой. Это одно из самых ветреных мест в центральной Якутии. На этом месте на реке почти всегда есть шторм. Именно он мог стать причиной опрокидывания лодки, тем более, что все произошло ночью при плохой видимости. Кроме того, маломерное судно "Крым" не предназначено для перевозки такого количества пассажиров (их было шестеро - ИФ)", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова руководителя ГКУ Николая Находкина.

Он отметил, поиски последних двух пропавших ведутся в основном на лодках и осложнены мутностью воды и тем, что на многих островах отсутствует береговая линия. "Спасателям неизвестно конкретное место крушения лодки, а ширина реки в районе поиска составляет около 10 км. Работу нашим водолазам осложняет очень сильное течение", - сказал Находкин.

Поиски без вести пропавших на вертолете Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" не дали результатов.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии сообщает, что с прошедшей субботы обследовано 255 кв. км акватории реки Лена и 150 км береговой линии.

В настоящее время в зоне поиска работает 100 человек, задействовано 20 плавсредств и 11 единиц техники, в том числе беспилотный летательный аппарат и гидролокатор бокового обзора. Зона реки обследуется несколькими патрульными группами, организовано патрулирование акватории реки Лена сотрудниками ГИМС Усть-Алданского, Намского, Кобяйского, Жиганского районов.

Как сообщалось, в ночь на 29 июля на реке Лена в 30 километрах ниже по течению от населенного пункта Тюбя (Булус) Намского района в Якутии перевернулась моторная лодка, на борту которой находились шесть человек, и только на пятерых из них были спасательные жилеты. Два пассажира лодки - мужчина и женщина - выплыли на один из островов. В тот же день были обнаружены тела двух женщин. Лодка с людьми, предположительно, направлялась из села Намцы Намского района вниз по течению на остров Никада Намского района за ягодами.

По некоторым данным, в лодке находились представители суда и судебные приставы.