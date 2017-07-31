Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Вачском районе Нижегородской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном ГИБДД.

По предварительной информации, в воскресенье в 21:50 мск на автодороге "Нижний Новгород-Касимов" автомобиль ВАЗ-2115 при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной "Шкода".

"В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек погибли, в том числе 13-летний ребенок, еще двое получили травмы", - сообщили в УГИБДД.