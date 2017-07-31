Рогозин создал клип к песне казахстанской группы "Мотор-Роллер"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил свой вариант клипа к песне "Брестские крепости" казахстанского певца, лидера группы "Мотор-Роллер" Ильяса Аутова.

"Мы познакомились с Дмитрием Олеговичем в июне этого года, когда он приезжал в Казахстан. Оказалось, что он знаком с нашим творчеством и даже размещал на своих страницах в соцсетях наш клип к "Песне о войне". А буквально позавчера он прислал видео к песне "Брестские крепости", где представил свое видение затронутых в ней тем", - сообщил в понедельник "Интерфаксу" Аутов.

Песня "Брестские крепости" написана казахом с русским сердцем Ильясом Аутовым. Очень точные словаhttps://t.co/pckJWmC2ye — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 июля 2017 г.

Песня "Брестские крепости" была написана к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в феврале 2017 года видеоклип к ней победил в ежегодном всероссийском кинофестивале "Мое Отечество" в категории "Лучший анимационный фильм".

По словам Аутова, клип-оригинал - анимационный, а Рогозин подобрал к песне документальное видео, в котором отображены события, начиная с периода распада Советского Союза и до нынешнего времени.

"Дмитрий Олегович всегда подчеркивает, что все мы, жители СНГ, вышли из единого Отечества под названием СССР, что все мы братья, как ни крути, и вместе должны защищать наши прошлые общие достижения и общие великие победы. Рогозин так же, как и мы, против переписывания истории, развращения молодежи и навязывания нам лживых западных ценностей", - отметил музыкант.

Свой видеоклип Рогозин разместил на своей странице в Facebook, в аннотации к песне отметил: "Очень точные слова".

Аутов отметил, что Рогозин "сам творческий человек, пишет стихи". "В дальнейшем думаем попробовать что-то сделать и записать вместе", - добавил он.

Видеоклип, о котором говорит Аутов, в YouTube разместил человек с ником Rokossovskiy Konstantin, который пять дней назад выложил видео с песней на слова Рогозина о "Ленке-голой коленке" и юношеской любви к ней.

За почти 25 лет своего существования казахстанская группа "Мотор-Роллер" записала семь альбомов, выпустила более десятка клипов.