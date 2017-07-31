Завершена сборка автодорожной арки моста в Крым

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Строители собрали автодорожную арку моста через Керченский пролив, который соединит Крымский полуостров с остальной частью России, и одновременно подготовили к установке на фарватерные опоры железнодорожную арку. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань" (заказчик моста).

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 метров, высота свода в высшей точке - 45 метров (или 80 метров от воды). После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды.

Свод автодорожной арки замкнут на высоте 45 метров от основания конструкции.

"Автодорожная арка - это почти 200 крупных элементов. В ближайшее время планируется завершить оставшиеся работы: установить гибкие подвески, смонтировать эксплуатационные системы, покрыть антикоррозийной краской. Вес пролета в итоге составит почти 5 тысяч тонн", - говорится в пресс-релизе.

Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета может достигать 40 м/с, поэтому будут применяться обтекатели - спецконструкции по фасаду автодорожного арочного пролета, которые позволят минимизировать воздействие шквалов на арку. "На железнодорожной арке такие обтекатели не применяются, так как ее конструктив жестче за счет сквозной главной фермы", - поясняет госзаказчик.

Арочный пролет ж/д моста уже готов к установке в проектное положение. В середине июня завершена укрупненная сборка арки, затем строители смонтировали эксплуатационные системы: смотровые ходы, элементы системы мониторинга инженерных конструкций, молниезащиты и заземления, аэронавигационной и судовой сигнализации. Металлоконструкции покрыты антикоррозийной защитой в три слоя. Общий вес конструкции сейчас превышает 6 тысяч тонн.

"После завершения всех работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы на фарватерные опоры - сначала по железнодорожной части, затем - по автодорожной", - отмечается в сообщении.

19-километровый мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - 1 декабря 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.