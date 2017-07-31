В Екатеринбурге мужчина с ножом напал в роддоме на беременную жену

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге после нападения мужчины на беременную женщину в одном из роддомов города, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга в понедельник.

По его словам, инцидент произошел вечером в субботу.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности". Ему грозит вплоть до 15 лет лишения свободы", - сказал Шульга.

В рамках возбужденного дела проводятся необходимые следственные мероприятия.

В свою очередь, замруководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Нина Пелевина сообщила агентству, что подозреваемого ищут. Ситуация находится под личным контролем руководства управления МВД по Екатеринбургу и управления уголовного розыска областного ГУ МВД.

По данным местных СМИ, мужчина напал на свою беременную жену с ножом. Сейчас женщина и родившийся ребенок находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщила агентству ведущий специалист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Ауст, женщина находится реанимации. "Она в реанимации под наблюдением пока остается, но она в сознании", - сказала Ауст.

По словам собеседницы агентства, женщина была примерно на 40 неделе беременности. "Там что-то близко к 40 неделе было. Глубокой недоношенности не было", - пояснила она.