Подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы в Челябинской области взяли под стражу

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Саткинский суд в понедельник удовлетворил ходатайство следствия об аресте местного жителя, подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы. ОБ этом сообщает пресс-служба суда.

42-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Как сообщалось, подозреваемый в убийстве пропавшей девочки был задержан 30 июля. По данным следствия, утром 24 июля 2017 года 14-летняя девочка ушла из дома в городе Сатке и пропала без вести. С заявлением в полицию обратились родители, они утверждали, что их дочь ни с кем дома не конфликтовала, не склонна к бродяжничеству и ранее никогда не пропадала.

В городе проводились массовые поиски ребенка, в которых участвовало более сотни человек.

Из показаний подозреваемого следует, что днем 24 июля он затащил девочку в лесопосадки недалеко от маршрута ее следования домой, где совершил убийство. Затем, спрятав тело девочки, скрылся с места преступления.