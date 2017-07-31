Россияне заметили улучшение экологической обстановки в стране

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - За последние семь лет оценки россиян экологической обстановки в стране заметно улучшились: благополучной сейчас ее называют 50% опрошенных против 38% в 2010 году, сообщает ВЦИОМ.

Доля тех, кто считает состояние окружающей среды в месте проживания неблагополучным или даже катастрофическим снизилась с 60% в 2010 году до 47% в нынешнем, показывают результаты всероссийского телефонного опроса, проведенного 21-22 июля среди 1200 респондентов.

Отвечая на соответствующий вопрос социологов, каждый четвертый (24%) опрошенный сказал, что за последние 5 лет экологическая обстановка улучшилась (в 2010 году об этом говорили только 10%). Однако более трети (35%) все же оценивают изменения негативно, 39% считают, что ситуация осталась на уровне 5-летней давности.

Говоря о том, в чем конкретно проявляется ухудшение окружающей среды в населенном пункте, местности, 37% указали на загрязнение водоемов (44% было в 2009 году), 36% на загазованность воздуха (44% было в 2009 году). В ТОП-5 проблемных зон также входят загрязнение питьевой воды (22%), ухудшение здоровья людей (22%), вырубка лесов, сокращение парковых площадей (20%).

Социологи отмечают, что стали более оптимистичны ожидания в отношении будущего: с 7% в 2010 году до 17% в 2017 году выросла доля тех, кто считает, что в ближайшие несколько лет экология улучшится. Доля тех, кто придерживается противоположной точки зрения, снизилась с 39% до 28%. Вместе с тем 48% опрошенных (против 40% в 2010 году) полагают, что существенных изменений не произойдет.

Согласно результатам опроса, ответственность за состояние экологии респонденты возлагают преимущественно не на федеральное правительство (27% было в 2010 году - первое место в рейтинге), а на местные (25%) и региональные власти (23%). Кроме того, усилилось осознание ответственности рядовых граждан за сохранение природы: с 12% в 2010 году до 25% в нынешнем.

О том, что 2017-й год в России объявлен годом экологии, согласно данным опроса, знают около четверти россиян (26%). 9% считают, что нынешний год - год физической культуры и спорта, 6% - что год российского кино, 3% - что волонтера, волонтерского движения. Около половины респондентов (46%) сказали, что не знают.