Подросток в Перми напал с ножом на прохожих

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Перми арестовал 15-летнего подростка, который подозревается в нападении с ножом на трех человек, один из которых от полученных ран скончался. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в СУ СКР России по Пермскому краю в понедельник.

По данным следствия, в ночь на субботу у остановочного комплекса в Кировском районе Перми подросток напал с ножом на 23-летнего прохожего, ранил его и потребовал деньги.

Спустя несколько минут подозреваемый напал на мужчину и женщину и успел ранить их, но тут его задержали прохожие и вызвали полицейских.

В Следственном управлении сообщили, что один из раненых мужчин скончался, двое других пострадавших были госпитализированы.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и по части 1 статьи 105 (убийство).

Подросток арестован, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.