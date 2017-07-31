Дважды "заказавший" родственника новосибирец предстанет перед судом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении новосибирца, дважды нанимавшего своего знакомого, чтобы изувечить родственника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в понедельник.

По версии следствия, в декабре 2015 года 58-летний житель Новосибирска за 200 тыс. рублей предложил знакомому облить лицо кислотой своему 52-летнему родственнику. Злоумышленник показал исполнителю фотографию неприятеля, предоставил сведения о месте его проживания и работы, личном автомобиле.

Не желая наступления тяжких последствий, исполнитель смешал кислоту с водой и, дождавшись возле дома потерпевшего, вылил содержимое ему в лицо, причинив средний тяжести вред здоровью.

"В октябре 2016 г. заказчик, будучи недовольным результатом предыдущего преступления, вновь предложил исполнителю причинить тяжкий вред здоровью родственника, на этот раз - нанести удар электрошокером, выколоть глаза и нанести удары по голове потерпевшему, предложив денежное вознаграждение в размере 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

На этот раз исполнитель обратился к сотрудникам полиции, которым сообщил о преступных намерениях заказчика и дал согласие на сотрудничество. 12 января 2017 года заказчик, полагая, что преступление совершено, встретился с исполнителем и передал ему 98 тыс. рублей в качестве вознаграждения, после чего был задержан сотрудниками полиции. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное преследование 35-летнего исполнителя прекращено в связи с примирением сторон и деятельным раскаянием.