В ботаническом саду Томска нашли голову пропавшей девушки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы Томской области возбудили уголовное дело об убийстве девушки, пропавшей в Томске, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

"29 июля молодая жительница Томска не вернулась с прогулки, а 31 июля на берегу озера в ботаническом саду обнаружена предположительно принадлежащая ей отчлененная голова", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время следователи ищут тело погибшей, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).