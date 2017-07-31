В Подмосковье задержали двух ждавших указаний о теракте сторонников ИГ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Московской области задержаны два сторонника террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), собиравшиеся организовать теракт, сообщает в понедельник пресс-служба управления ФСБ по Владимирской области.

Задержанные - выходцы из стран Центрально-Азиатского региона, в настоящее время проживающие во Владимирской области.

Сообщается, что они поддерживали контакт с членами ИГ из Сирии и ждали от главарей указаний насчет закупки огнестрельного оружия, комплектующих для самодельных взрывных устройств, а также выбору объектов для совершения теракта.

В ходе опросов задержанные подтвердили, что намеревались уехать в Афганистан и вступить там в одно из формирований ИГ. Кроме того, один из них признался в публичных призывах и оправдании терроризма в интернете.

Подразделением УФСБ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).