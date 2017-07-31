Ударившая ножом фельдшера скорой помощи жительница Татарстана осуждена на шесть лет

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Набережночелнинский городской суд Татарстана рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летней Евгении Рябовой, ударившей ножом фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры республики.

"Женщина признана виновной в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (часть 3 статьи 30, пункт "б" части 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в пресс-релизе надзорного органа.

В суде установлено, что вечером 25 марта бригада медиков прибыла оказать помощь пятимесячной девочке, живущей в одном из жилых домов поселка ГЭС в Набережных Челнах. В это время знакомая хозяина квартиры, приглашенная им для временного присмотра за ребенком, распивала с ним спиртные напитки. В ответ на замечание фельдшера о ненадлежащем уходе за ребенком и антисанитарии женщина, будучи в состоянии опьянения, ударила ее кухонным ножом в спину. Однако фельдшер оказала активное сопротивление и сумела покинуть квартиру.

Отмечается, что Е.Рябова признала свою вину лишь частично. "Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, назначил подсудимой наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, подсудимая должна выплатить потерпевшей 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда", - указывает пресс-служба прокуратуры.

Приговор пока не вступил в законную силу.