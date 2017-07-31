ИГ взяло на себя ответственность за атаку на посольство Ирака в Кабуле

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку на посольство Ирака в столице Афганистана, сообщило в понедельник агентство АР.

В МВД Афганистана сообщили, что атака была организована террористом-смертником, подорвавшимся у ворот посольства в Кабуле, после чего его сообщники проникли на территорию объекта и начали перестрелку.

Министерство осудило атаку, назвав ее "противоречащей исламу и бесчеловечной".

Ранее сообщалось, что нападение было совершено с использованием начиненного взрывчаткой автомобиля. По данным полиции, вблизи посольства также произошла перестрелка.

Информации о жертвах или пострадавших пока нет.