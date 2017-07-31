К интернету в 2017 году в России подключат почти 4 тысячи поликлиник

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В 2017 году к интернету подключат почти 4 тысячи поликлиник, на этот потратят 5, 5 млрд рублей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Медицинское учреждение будет получать современные услуги: телемедицина, онлайн-консультации, а в будущем - работать с электронными медицинскими картами, чтобы история болезни и результаты были доступны врачу при подключении к специальной базе данных", - сказал Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.

Кроме того, премьер сообщил, что подписал распоряжение, расширяющее перечень имплантов.

"Сейчас перечень медицинских изделий содержит 359 позиций, теперь к ним добавляются еще 23 вида, в основном это средства, которые используются для подготовки к имплантации и предотвращения осложнений при хирургических вмешательствах", - сказал Медведев.