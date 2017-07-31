Иркутская полиция поймала раздававшего украденные деньги местного жителя

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Усольский городской суд Иркутской области в понедельник арестовал 37-летнего местного жителя, который обвиняется в краже у предпринимателя имущества более чем на 1 млн рублей, сообщила пресс-служба горсуда.

"Что примечательно, украденные деньги мужчина отдавал нуждающимся", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба Главного управления МВД по региону уточняет, что в ночь на субботу 49-летнего предпринимателя из Усолья-Сибирского обворовали в охотничьем зимовье, куда он приехал отдыхать, не сдав в банк выручку своего предприятия.

"У него была похищена сумка, в которой находились: травматический пистолет с разрешительными документами, денежные средства в сумме 950 тыс. рублей, сотовый телефон стоимостью 150 тыс. рублей, документы на транспортные средства и банковские карты", - сказано в сообщении.

В течение суток по подозрению в преступлении в соседнем городе Ангарске был задержан ранее уже судимый усольчанин, который также отдыхал в ночь на субботу на данном зимовье.

"Мужчину доставили в отдел полиции, где тот дал признательные показания. Похищенное имущество частично изъято - удалось вернуть все, кроме 150 тыс. рублей, которые задержанный успел потратить на личные нужды", - отмечается в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.