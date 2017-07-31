Единую облачную платформу для хранения информации органов власти РФ запустят в 2019 году

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Единая облачная платформа для хранения и обработки всей информации, создаваемой органами госвласти и местного самоуправления в России, должна быть введена в эксплуатацию в 2019 году.
Согласно "дорожной карте" по реализации программы "Цифровая экономика", которую утвердил в понедельник премьер РФ Дмитрий Медведев, Государственная единая облачная платформа должна быть создана и введена в эксплуатацию во II квартале 2019 года.
При этом план перевода информационных систем и ресурсов органов госвласти в единую Государственную облачную платформу должен быть завершен в IV квартале 2020 года.
Этому будет предшествовать "пилотный проект" по переводу в единое "облако" информационных ресурсов отдельных федеральных органов исполнительной власти.