Залезшая на храм в Челябинске школьница отделается штрафом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Инспекция по делам несовершеннолетних составила протокол на мать девочки, забравшейся вместе с приятелем на храм Александра Невского в центре Челябинска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ в понедельник.

По сведениям полиции, 22 июля на крышу храма на Алом поле забрались 16-летняя школьница и ее знакомый 1992 года рождения. С обоими проведена профилактическая беседа.

Маме несовершеннолетней паркурщицы придется заплатить штраф. Ее привлекли к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Сумму штрафа определит районная комиссии по делам несовершеннолетних.

Как сообщалось, молодые люди разместили в соцсетях видеоролик, на котором видно, как парень и девушка карабкаются вверх к колокольне храма, помогая друг другу. На своей странице в соцсети девушка пояснила, что они решили проверить свои навыки и специально выбрали раннее утро, когда в церкви нет священника.

Их подвиги растиражировали СМИ, и экстремалы удалили видео.

Между тем полиция провела проверку по сохранившимся копиям записи и установила личности нарушителей.