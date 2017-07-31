В Тульской области мужчина украл тележку с мороженым и угостил им женщин

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Тульская полиция возбудила уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Новомосковска, укравшего партию мороженого, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, нетрезвый мужчина увидел на одной из улиц города тележку с мороженым, оставленную без присмотра около торговой палатки.

Обнаруживший пропажу тележки с товаром предприниматель обратился в полицию. Скоро полицейские обнаружили предполагаемого вора, который в тот момент угощал мороженым знакомых женщин.

Ущерб составил 40 тыс. рублей. Дело возбуждено по статье 158 УК РФ "Кража".