Суд оштрафовал самарского организатора митинга за репост видео

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Автозаводский суд города Тольятти (Самарская область) оштрафовал активиста Сергея Ионова за распространение экстремистских материалов.

В постановлении судьи о привлечении к административной ответственности, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс", говорится, что Ионов на своей странице в социальной сети размещал и хранил запрещенный видеоролик "в целях массового распространения" с 18 октября 2011 года по 30 мая 2017 года.

"Признать Ионова виновным в соответствии со статьей 20.29 КоАП РФ и оштрафовать на 2 тыс. рублей", - говорится в постановлении суда.

Согласно документу, данная видеозапись была признана экстремистским материалом и внесена в "Федеральный список экстремистских материалов под №2066" решением Кировского суда города Новосибирска от 21 июня 2013 года.

В свою очередь сам Ионов сказал агентству, что был вызван в Центр по борьбе с экстремизмом 10 июня 2017 года, где ему заявили о неправомерном распространении видеоконтента с канала оппозиционера Алексея Навального.

"Я поделился видео еще в 2011 году, но интерес к нему появился только недавно. Заголовок ролика дословно совпадает с тем, что есть в реестре запрещенной информации, разница только в окончании: в моем после названия стояла точка, а в том, что запрещен, - без точки", - сказал Ионов.

По его словам, после того, как его вызвали в Центр Э, ему предоставили скриншоты мониторинга выявленного нарушения, но "рассмотреть их было нереально, потому что они были небольшого размера и черно-белые".

"Тут же был составлен участковым протокол, копию которого мне, кстати, не предоставили. Заседание несколько раз переносилось из-за того, что суду не был предоставлен скриншот нарушения в более читабельном формате", - сказал Ионов.

По словам собеседника агентства, после того, как его вызвали в Центр Э, "он пришел домой и сам удалил видео со своей страницы".

На заседании в понедельник, как отметил активист, "судье были предъявлены те же небольшие скриншоты, поскольку, как оказалось, диск с полноценными материалами был утерян".

Ионов добавил, что вынесенное решение запрещает ему участвовать в выборах городской думы в Тольятти, он собирается подавать апелляцию.

Ранее сообщалось, что Ионов выступил организатором разрешенного митинга против коррупции 12 июня в Тольятти.