Станцию метро "Новокрестовская" в Петербурге собрались открыть в марте 2018 года

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Станцию "Новокрестовская" на Невско-Василеостровской линии метро Петербурга планируется запустить 30 марта 2018 года, сообщил и.о. председателя городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Вадим Власов.

По его словам, завершить строительство объекта планируется в феврале следующего года.

Власов отметил, что настоящее время есть небольшое отставание в графике строительства тоннеля от станции "Приморская" до станции "Новокрестовская", которое должно быть ликвидировано за 26 дней.

Говоря о строительстве продолжения ветки и станций на ней Власов добавил, что "риски нарушения сроков выполнения работ минимальны".

Ранее сообщалось, что власти Петербурга планировали ввести в эксплуатацию станции метро Невско-Василеостровской линии "Беговая" ("Улица Савушкина") и "Новокрестовская" в первом квартале 2018 года.

Станции строятся с учетом подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Кроме того, данный участок линии метрополитена позволит решить вопрос транспортного обеспечения Приморского района Петербурга высокоскоростным видом общественного транспорта, в том числе, обеспечить пешеходную доступность от метро многофункционального комплекса (МФК) "Лахта центр".

Станция метро "Беговая" ("Ул. Савушкина") - станционный комплекс мелкого заложения, совмещающий в едином сооружении стацию и вестибюль.

Станция "Новокрестовская" - станционный комплекс мелкого заложения с одним подземным вестибюлем, расположенный на намывной территории Крестовского острова. Комплекс представляет собой трехэтажное подземное сооружение. На верхнем этаже расположен вестибюль, на нижнем - станция с боковыми посадочными платформами. Станция спроектирована с учетом максимальных пассажиропотоков - 30 тыс. пассажиров в час на вход или выход с учетом работы строящегося стадиона.

"Лахта центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс, ядром которого станет штаб-квартира группы "Газпром". Помимо офисов, в новом комплексе разместятся детский научно-образовательный центр, планетарий, медицинский и спортивный центры, многофункциональный трансформируемый зал для проведения конгрессов, конференций, театральных постановок, музыкальных представлений, открытый амфитеатр на 2000 мест, банк, кафе и рестораны.

Строительство ведется с октября 2012 года. Высота башни составит 462 м. Завершение строительства "Лахта центра" намечено на 2018 год.