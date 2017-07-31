СКР создаcт свой Криминалистический центр

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - СКР создаcт свой Криминалистический центр, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Сегодня Председатель СК России Александр Бастрыкин провел совещание, на котором было принято решение о создании Криминалистического центра СК России на базе Главного управления криминалистики. Председатель СК России назвал это очень важным этапом в развитии ведомственной криминалистики", - отметила Петренко.

Про ее словам, основными направлениями деятельности центра будут разработка и внедрение в следственную практику новых образцов криминалистической и специальной техники; разработка новых методик расследования преступлений; оказание практической помощи следствию при проведении следственных действий; психологическое сопровождение расследования преступлений.

Кроме того, в центре планируется создание единого лабораторного комплекса, который позволит повысить эффективность работы подразделений. Центр будет оснащен передовым криминалистическим и экспертным оборудованием.

Планируется также создать отдел криминалистики с оперативным подчинением Криминалистическому центру в Екатеринбурге.