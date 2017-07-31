Пытавшегося уехать в Сирию жителя Ставрополья задержали в КБР

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Молодой человек, пытавшийся добраться в Сирию, задержан в Нальчике, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по КБР в понедельник.

"В ходе пограничного контроля в международном аэропорту "Нальчик" при посадке на рейс "Нальчик-Стамбул" выявлен 21-летний житель Ставропольского края, который, попав под влияние религиозных экстремистов в интернете, планировал через Турцию добраться в Сирию для дальнейшего вступления в состав международной террористической организации "Исламское государство (запрещена в РФ - "ИФ")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что молодой человек передан в правоохранительные органы по месту жительства.