Жителя Ставрополья задержали в КБР при попытке выехать в Сирию

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Задержан молодой человек, пытавшийся добраться в Сирию через Нальчик и Стамбул, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по Кабардино-Балкарии в понедельник.

"В ходе пограничного контроля в международном аэропорту "Нальчик" при посадке на рейс "Нальчик-Стамбул" выявлен 21-летний житель Ставропольского края, который, попав под влияние религиозных экстремистов в интернете, планировал через Турцию добраться в Сирию для дальнейшего вступления в состав международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ - ИФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он передан в правоохранительные органы по месту жительства.