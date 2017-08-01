Медведи съели высыпавшуюся из грузовика тонну рыбы в Хабаровском крае

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Около тонны рыбы высыпалось на дорогу у Николаевска-на-Амуре из грузовика - все съели прибежавшие на запах медведи, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Николаевского района.

"Грузовая машина везла из рыболовецкого колхоза рыбу и на подъеме, недалеко от Николаевска, часть груза - не больше тонны - высыпалось на дорогу. Речки сейчас пустые, медведи учуяли запах, вышли на дорогу и все съели", - рассказал агентству начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям районной администрации Александр Шалыгин.

В соцсетях тем временем появились фотографии этого инцидента. На кадрах запечатлена дорога, усыпанная рыбой, которой лакомятся четыре медведя.